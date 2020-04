Ispani: chiesto ripristino dell’automezzi per la raccolta rifiuti

ISPANI. Garantire l’attività degli operatori della raccolta rifiuti in sicurezza e seguendo le regole. E’ quanto chiede al commissario prefettizio Vincenzo Marino, Piernicola Lovisi del gruppo SiAmo Ispani. Nel Comune di Ispani il servizio di raccolta rifiuti “viene espletato oltre che con mezzi della ditta appaltatrice (General Enterprice) anche con un automezzo di proprietà dell’ente”, ricorda l’ex consigliere comunale. In particolare per il periodo che va da settembre a giugno dovrebbero essere utilizzati due automezzi, per gli altri mesi tre.

Eppure “da quasi un anno risulta fuori servizio l’automezzo di proprietà del Comune; il mancato ripristino dell’automezzo del Comune sta costringendo gli operatori a svolgere la propria mansione in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, precisamente tre unità viaggiano all’interno di un automezzo e una unità a piedi per i centri abitati di Ispani e S.Cristoforo”.

Un problema non di poco conto, di qui la richiesta “di verificare il motivo per il quale da mesi l’automezzo dell’ente risulta essere in officina e perchè non siano stati presi provvedimenti conseguenziali ed adeguati in favore degli operatori addetti alla raccolta”.