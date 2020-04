Agropoli: sospese prime confessioni, comunioni e cresime

AGROPOLI. La notizia era nell’aria ed ora è arrivata la conferma. Considerato lo stato d’incertezza che si registra in queste settimane, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie ha reso noto la sospensione di prime confessioni, prime comunioni e cresime. A rendere nota la decisione il parroco, Don Bruno Lancuba con un accorato messaggio a catechisti, ragazzi e genitori.

“Carissimi ragazzi e giovani, carissimi genitori, carissime catechiste, il tempo pasquale è sempre stato per noi, gli altri anni, tempo di preparazione per le prime confessioni, le prime comunioni e le cresime – scrive – Cresceva l’entusiasmo di voi ragazzi e giovani, l’impegno di voi genitori e il lavoro di voi catechiste per organizzare tutto bene. Si attendevano con trepidazione e si vivevano con gioia questi sacramenti, eventi belli e significativi della nostra vita. Io esultavo insieme con voi e per voi”.

Il parroco aggiunge: “Quest’anno il coronavirus ci sta privando di molte cose, responsabilmente consapevoli di dover stare a casa, dove dobbiamo attivarci con la nostra fantasia per poter vivere bene, come dono, il tempo della giornata tra scuola, relazioni, preghiera, studio, gioco, lavoro”. Di qui l’annuncio: “in questa situazione tutti siamo ben consapevoli che l’unica scelta responsabile possibile per il rispetto della vita di ogni persona è la sospensione delle prime confessioni, prime comunioni e cresime”.

“Facciamo questa scelta non senza dispiacere e aspettiamo tempi migliori, in cui possiamo di nuovo celebrare con gioia e sicurezza questi eventi lieti e vitali per noi. E li celebreremo, statene certi”, conclude Don Bruno Lancuba.