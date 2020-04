Positiva pediatra in servizio all’ospedale di Battipaglia: chiuso reparto

Una Pediatra, di Cava de’ Tirreni, in servizio nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Battipaglia è risultata positiva al Coronavirus. Per questo il direttore sanitario della struttura ospedaliera ha disposto la chiusura del reparto e disposto i tamponi per tutto il personale e i loro presunti contatti. Un provvedimento che arriva a scopo precauzionale.

L’attività di pediatria presso l’ospedale di Battipaglia proseguirà unicamente per codici rossi ed ulteriori urgenze