Paura all’ospedale di Polla, incendio in un deposito

Attimi di paura nella mattinata all’ospedale di Polla, in piena emergenza Covid. Un incendio si è sviluppato all’interno del presidio, in un deposito di indumenti. Il fumo che usciva dall’interno del locale ha fatto immediatamente scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

I caschi rossi hanno provveduto a spegnere il fuoco e a mettere in sicurezza la struttura.

Da comprendere le cause che hanno innescato l’incendio che per fortuna non si è diffuso oltre e non ha arrecato particolari problemi a degenti e personale.