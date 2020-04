I fichi del Cilento per il personale dell’ospedale Cotugno

PRIGNANO CILENTO. Fichi Santomie per chi è in trincea a combattere il coronavirus. L’iniziativa è promossa dall’azienda di Prignano Cilento specializzata nella lavorazione del fico bianco. I suoi prodotti sono esportati in tutto il mondo e in mille combinazioni. Questa volta fichi e cioccolato andranno a deliziare il palato degli eroi di questa pandemia.

Fichi del Cilento per il personale dell’ospedale Cotugno

Decine di scatole sono partite questa mattina con destinazione il reparto Covid dell’ospedale Cotugno di Napoli. I prodotti Santomiele andranno non soltanto ai medici, ma anche ad infermieri, operatori socio sanitari, addetti alle pulizie ed altri ausiliari del reparto.

Un gesto di solidarietà verso chi è in prima linea

Un dono, quello fatto dai proprietari della ditta Santomiele, Antonio Longo e Corrado Del Verme che vuole rappresentare anche un gesto di ringraziamento verso chi è in prima linea in questa difficile battaglia.