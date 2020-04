Felitto: quadro all’asta per sostenere l’istituto Pascale

FELITTO. Un quadro all’asta per sostenere l’opera meritoria del Dott. Paolo Ascierto, dell’Istituto Pascale di Napoli. E’ l’iniziativa dell’associazione di Promozione Sociale Pasquale Oristanio. “L’ultimo giorno per l’acquisto sarà il 15 maggio e in quella data sarà comunicato il valore dell’offerta più alta e chi si è aggiudicato l’opera” fanno sapere dall’associazione presieduta da Rosaria Di Stasi.

“In un momento così difficile per tutti – spiega il presidente – noi non volevamo far mancare il nostro doveroso supporto, verso chi, come il Dott. Ascierto e tutti gli operatori sanitari, impegnati in prima linea per la lotta al Covid 19, sta combattendo questa strenua battaglia. Vogliamo farlo attraverso la forza dell’arte la quale, come ci ricorda Paul Klee,non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”.

L’opera è stata realizzata proprio per l’occasione dall’artista cilentano Donato Stabile. Il quadro, ad olio, intitolato “Paesaggi cilentani”, è su tela di iuta, dimensioni: 90×70, con cornice dorata. Vuole essere un messaggio di speranza e di sprono per pensare intensamente alla luce che ci attende fuori dal tunnel.

L’importo ricavato dalla vendita dell’opera sarà completamente devoluto al Pascale; per maggiori informazioni circa l’acquisto e la consegna potete contattare il numero: 3663559539 (Rosi Di Stasi). “Si tratta di un piccolo gesto ma fortemente sentito per dimostrare la nostra riconoscenza a chi rischia la propria vita per la nostra salute”, fanno sapere dall’associazione.