Coronavirus: 4 nuovi casi. C’è il primo a Sanza

Nuovi contagi dopo 48 ore in cui nel Cilento e Vallo di Diano non si erano registrati casi di coronavirus. Sono 4 i tamponi positivi giunti nella giornata di ieri: 2 a Sala Consilina ed 1 a Caggiano. Primo caso, invece, a Sanza: si tratta di una donna che avrebbe avuto contatti con la casa di riposo San Pio di Padula e risultata positiva. Attualmente è in isolamento e le sue condizioni suono buone.

I nuovi casi di coronavirus

Per quanto riguarda gli altri tre nuovi casi, dovrebbe essere scongiurata una diffusione del virus. A Sala a risultare infetti sono un uomo e una ragazza, già in quarantena da diverso tempo perché collegati ad una persona risultata positiva a metà marzo. Anche la donna contagiata a Caggiano che aveva partecipato al raduno neocatecumenale del 4 marzo, era già in quarantena.

Lo stop alla zona rossa

A Sala Consilina i contagi salgono a 72 con 10 decessi e 1 guarito; a Caggiano il numero è di 17 contagi con 1 decesso.

Questi due comuni, così come Sala Consilina ed Atena Lucana da oggi cessano di essere zona rossa. Al momento non sono state confermate le restrizioni previste con ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca.

Coronavirus in Cilento e Alburni

Nel comprensorio cilentano non si segnalano nuovi contagi. Si attende però l’esito di nuovi tamponi. Negli Alburni, invece, sono risultati negativi i due tamponi relativi ad amministratori locali. In attesa di un tampone anche Sant’Angelo a Fasanella.