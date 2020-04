Stop zona rossa nel Vallo Di Diano

Termina il periodo di zona rossa nei comuni del Vallo di Diano. L’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca prevedeva ulteriori limitazioni in alcuni comuni considerati focolai di coronavirus punto di qui il provvedimento precauzionale che aveva durata fino alla giornata di domani.

Il Dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno, ora, con riferimento ai Comuni di Sala

Consilina, Polla, Auletta, Caggiano, Atena Lucana, ha comunicato che, sulla base

della situazione dell’esiguo numero dei casi positivi ancora sussistenti nei cinque Comuni, “non si ritiene più necessario il rinnovo dell’Ordinanza, considerando che la situazione è in netto miglioramento e che nell’ultima settimana sono stati effettuati circa 120 tamponi per la ricerca del COVID-19, con esito negativo per nuovi casi” .

Pertanto, Salvo ulteriori proroghe che potrebbe decidere nella giornata di domani il governatore Vincenzo De Luca, i centri del Vallo di Diano uscirebbero dalla zona rossa. Conferma, invece, è arrivata per Ariano Irpino.