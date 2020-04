Centola: arrivano le guardie ambientali per stanare gli incivili

CENTOLA. Guardia ambientali attive sul territorio comunale per stanare chi danneggia l’ambiente con comportamenti irresponsabili. Il Comune ha sottoscritto un accordo con l’Associazione di volontariato Gadit che avrà durata biennale.

“Con l’ausilio ed il supporto dell’associazione di volontariato Guardie Ambientali d’Italia – fanno sapere da palazzo di città – è possibile effettuare un controllo e una vigilanza ambientale complementari ai servizi di competenza comunale”.

In particolare le guardie ambientali vigileranno sul rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia di ambiente, sul sistema di raccolta rifiuti, su eventuali escavazioni abusive, sull’applicazione dei provvedimenti sindacali in tema di ambienti, sulla normativa inerente la conduzione di cani, sugli scarichi di rifiuti urbani ma anche industriali, sugli scarichi nelle acque. Infine le Guardie Ambientali d’Italia collaboreranno con iniziative di educazione e valorizzazione ambientale.