Buonabitacolo: 100 anni per nonna Antonietta. 3 figli portati via delle epidemie degli anni ’40

Poteva essere festa grande oggi a Buonabitacolo se non fosse stato per l’emergenza coronavirus. E’ il giorno del centenario per nonna Antonietta Nicodemo. “Cento anni rappresentano un traguardo importante e tutti noi Buonabitacolesi abbiamo voluto condividere questo momento personale come esempio collettivo di salute e di benessere, soprattutto in un periodo così incerto e angosciante come quello che stiamo vivendo”, ha detto il sindaco Giancarlo Guercio.

La signora Antonietta ha raggiunto il traguardo delle 100 candeline in un momento storico difficile. Ma lei conosce bene gli effetti delle epidemie. Antonietta oggi ha tre figli: Valentino, Lina e Carlo, ma in passato ne aveva avuti altri 3 ma sono morti durante le epidemie degli anni ’40.

“Una storia personale che si intreccia con la Storia.

Allora Antonietta è un simbolo per noi tutti. Un simbolo di resistenza, di speranza e di prosperità; è quell’esempio che ci ricorda quanto sia prezioso l’unico vero bene di cui disponiamo: la vita che dipende solo dalla salute”, ha detto il sindaco Guercio.