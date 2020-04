Anche per il 2020, Pollica è presente nella guida “Il mare più bello”

POLLICA. “Il mare più bello” è la Guida di Legambiente e Touring Club Italiano che offre ai suoi lettori una bussola, quella dei comprensori turistici, per orientarsi tra le tante località marine e lacustri della Penisola. Il volume mette in fila oltre 100 comprensori tra marini e lacustri, ossia territori vasti che possono contenere anche più comuni. Una scelta dettata dal fatto che chi va in vacanza non si ferma al confine amministrativo, ma visita spesso un territorio più ampio optando per modalità di turismo itinerante.

Come ogni anno anche per il 2020 il Cilento sarà protagonista. Alcuni comuni, infatti, stanno aderendo all’iniziativa di Legambiente e Touring Club. Tra questi Pollica che ha confermato, come in passato, l’adesione. La giunta ha deciso di investire attraverso “Il mare più bello” per la promozione del territorio, mettendo in vetrina le peculiarità e le bellezze, puntando ad incentivare l’offerta turistica.

Sulla guida sono censite le località balneari italiane, grazie anche ai dati forniti dagli esperti di Goletta Verde, i quali hanno monitorato non solo la qualità dell’acqua, ma anche la qualità delle strutture ricettive, la presenza di un centro storico ben conservato, una offerta enogastronomica allettante, la vicinanza a luoghi di interesse storico, artistico o naturalistico, sintetizzato in un giudizio espresso con le vele (da un massimo di 5 vele a un minimo di una vela) con elenco degli alberghi, B&B, Agriturismi, campeggi, stabilimenti balneari e ristoranti.