Agropoli: traffico veicolare quasi nullo. Continuano i controlli

Traffico veicolare quasi nullo ad Agropoli. Da questa mattina alle 7, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud della Cilentana, sono stati intercettati, fermati e controllati soltanto una trentina di veicoli. E’ questo il bilancio degli uomini della Polizia Stradale di Vallo della Lucania che in occasione di queste festività pasquali stanno affiancando le altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Sul posto anche il comandante, l’ispettore superiore Alfonso Contente.

Tutti gli spostamenti registrati erano per questioni di comprovata esigenza: c’erano militari e forze dell’ordine diretti a lavoro, medici, infermieri ed altro personale sanitario che si recava presso gli ospedali o smontava dal turno notturno. Pochi i cittadini in transito che si spostavano principalmente per esigenze lavorative o recarsi in farmacie o parafarmacie.

I controlli della Polstrada di Vallo della Lucania proseguiranno per tutta la giornata di oggi.