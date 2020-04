Da Atena Lucana a Eboli per un’aspirina: multati

Due persone di Atena Lucana sono state multate dai vigili urbani all’uscita dell’autostrada di Eboli. Interrogate dagli agenti sui motivi dello spostamento si sono giustificati così: “Stiamo portando una tachipirina ad alcuni parenti che vivono qui”.

I due sono stati identificati e multati. Per loro anche l’obbligo di quarantena domiciliare per 14 giorni. L’attività di controllo nella Piana del Sele è stata incessante, da Eboli a Capaccio Paestum, passando per Battipaglia.

Segnalato anche un aumento di traffico veicolare tra Fiocche, Persano e Ponte Barizzo. Si sospetta che si tratta di turisti diretti nel Cilento.