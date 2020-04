Capaccio: un saluto ai defunti dai frati francescani

Lunedì 13 aprile 2020 alle ore 9:30, i frati francescani del Convento di Sant’Antonio a Capaccio Capoluogo, regolarmente autorizzati e muniti di tutti i dispositivi di sicurezza, si recheranno al cimitero e porteranno il nostro saluto ai defunti.

“È il giorno di Pasquetta – dichiarano i frati – e in tempi normali chiunque avrebbe approfittato per fare una visita ai propri cari. A causa dell’emergenza che stiamo affrontando, ciò non sarà possibile e quindi noi abbiamo chiesto e ottenuto il permesso per recarci al cimitero al vostro posto, come vostri inviati e messaggeri, saremo noi a portare ai defunti il vostro “ti voglio bene”. Il Signore Gesù è Risorto, questi sono i giorni della sua resurrezione. Pasqua significa passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce…noi percorreremo i vicoli, benediremo le tombe, pregheremo per i vostri defunti, cercheremo di portare loro un po’ del vostro affetto e dei vostri pensieri, supportati dalle fede in Dio. Poi, alle ore 18:00 presso il Convento di Sant’Antonio, celebreremo la Santa Messa per tutti i defunti”.

I frati che visiteranno il cimitero, troveranno fiori freschi sulle tombe; sabato scorso infatti l’amministrazione comunale della Città di Capaccio-Paestum, retta dal Sindaco Franco Alfieri, aveva provveduto, in collaborazione con i fiorai di Capaccio Paestum, a rimuovere i fiori secchi e a deporre al loro posto delle composizioni floreali, omaggio da parte della comunità ai nostri cari defunti.

La visita dei frati al cimitero fa seguito ad un’altra lodevole iniziativa della scorsa domenica delle Palme, in occasione della quale i frati hanno chiesto e ottenuto il permesso dal Comune di girare il paese e benedire le abitazioni dall’esterno. Piccoli gesti che in questo particolare momento riempiono i cuori di chi è costretto a rimanere a casa lontano dai propri affetti e privato anche della possibilità di visitare i propri defunti.