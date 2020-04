Capaccio Paestum: fiori freschi sulle tombe

CAPACCIO PAESTUM. Fiori per i defunti che riposano nel cimitero comunale. È questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum in collaborazione con i fiorai del territorio comunale. Sono stati rimossi i fiori secchi e al loro posto sono state posizionate delle composizioni floreali.

Un gesto di solidarietà per onorare la memoria di chi non è più tra noi in un momento così difficile, a causa dell’emergenza, che coincide con la festa più importante per tutti i cristiani, la Pasqua. Quindi grazie a questa buona idea e a un po’ di senso di collaborazione, l’amministrazione, ha accontentato tutte quelle famiglie che, costrette a stare a casa, senza poter andare neanche in un luogo di culto ad omaggiare i propri defunti, volevano deporre almeno un fiore fresco sulla tomba dei loro familiari.

“Rimanere forzatamente a casa ci impedisce di fare tante cose, anche portare un fiore al cimitero. È questo un omaggio da parte di tutti noi ai nostri cari defunti” dichiara il sindaco Franco Alfieri.