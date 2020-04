Capaccio: abbandonati sul litorale due cassoni di cipolle

Centinaia di cipolle abbandonate in località Laura, nei pressi del litorale. A rinvenirle sono state gli uomini delle guardie ecozoofile di Fareambiente di Capaccio Paestum, guidate da Rosario Di Crisci. Nei pressi del Lido Tritone sono stati rinvenuti due cassoni roveaciati sulla duna. Si tratta di cipolle ormai in via di decomposizione.

Immediatamente è scattata la segnalazione al Comune. Probabile che a gettare via le casse possa essere stato qualche agricoltore della zona, che a causa del fermo dovuto all’emergenza coronavirus ha pensato bene di disfarsi così del prodotto ormai avariato.

I controlli delle guardie di Fareambiente proseguono sul territorio anche in questo periodo di emergenza.

L’attività di monitoraggio è stata eseguita dal responsabile Rosario Di Crisci e dalla guardia Roberto Grippo nella giornata di sabato.