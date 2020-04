Monte San Giacomo ha un nuovo centenario: è zio Peppino Aluotto

Monte San Giacomo celebra i 100 anni di Giuseppe Aluotto, nato l’11 Aprile del 1920. La festa, a causa dell’emergenza coronavirus, non è stata possibile, ma l’amministrazione comunale ha voluto comunque omaggiare il neocentenario. Il sindaco Raffaele Accetta a nome dell’amministrazione comunale ha voluto far realizzare una targa per ricordare questo giorno.

“Un altro centenario che raggiunge questo bel traguardo. Era tutto pronto e doveva essere una grande festa per la sua famiglia, i due figli, i nipoti e tutti gli amici – spiega il primo cittadino – Il Coronavirus, purtroppo, ha fermato la festa ed ha impedito ai figli e parenti di rientrare dall’estero, per poterlo raggiungere e gioire con lui in questo particolare e unico giorno, rimanendo da solo con la moglie Maria, anziana come lui, a trascorrere il suo 100° compleanno”.

“L’Amministrazione Comunale M.S.Giacomo, pero’, ha voluto far sentire la propria vicinanza e riconoscenza con una targa ricordo a questo cittadino esemplare nell’impegno familiare e nella dedizione quotidiana ai sacrifici di una vita con la certezza che possa rappresentare, in questo momento di grande tristezza e isolamento, una luce di speranza per tutta la comunità’, ha concluso Accetta.