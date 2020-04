Cimiteri chiusi: sindaci del Cilento omaggiano i defunti

In occasione delle festività di Pasqua, in virtù delle prescrizioni in atto, anche i cimiteri restano chiusi. Molte persone non hanno quindi la possibilità di fare visita ai loro cari come solitamente erano abituati, in particolare in questo periodo. Ecco allora che alcuni sindaci hanno deciso di organizzare delle iniziative, seppur simboliche, per omaggiare i defunti.

Il primo a farlo è stato il primo cittadino di Capaccio Paestum Franco Alfieri che in collaborazione con i vivai della zona ha pensato bene di adornare le lapidi con dei fiori freschi (leggi qui). Un ricordo ai defunti anche in altre località: a Sacco, dove il sindaco Franco Latempa ha voluto mostrare in diretta Facebook il campo santo “custode dei nostri affetti e del nostro passato”.

Ad Aquara effettuate opere di manutenzione e decoro del cimitero in segno di rispetto, a Castelnuovo Cilento il sindaco Eros Lamaida ha deciso di portare un omaggio ai defunti a nome dell’intera cittadinanza. Anche altri comuni del comprensorio sono pronti ad organizzare le medesime iniziative.