Cannalonga, nasce “Radio Cannone”

CANNALONGA. In questi giorni delicati di isolamento forzato, la creatività e l’entusiasmo possono essere una chiave per ripartire. Lo sanno bene quattro ragazzi di Cannalonga Angelo Carbone, Anthony Merola, Michele Zito e Antonio Carbone che sono riusciti a fare di necessità virtù, dando vita a “Radio Cannone”, un progetto radiofonico che ha l’obiettivo di intrattenere tutti i loro ascoltatori in questa quarantena e che deve il suo nome al paese di appartenenza.

Radio Cannone: intrattenimento in quarantena

Gli appuntamenti quotidiani sono quattro, e trattano musica ed argomenti di ogni genere. Di sera invece, spazio al dj set.

Un sorriso per quanti sono costretti in casa

“Ci seguono da molti paesi del Cilento e speriamo di strappare un sorriso a tutti, ricordando sempre di restare a casa”. I ragazzi trasmettono online e questo https://radiocannone.radio12345.com/ è il link attraverso il quale “sintonizzarsi”.