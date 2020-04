Alfano: 100 mascherine per i carabinieri di Sapri

Dal Comune di Alfano mascherine per i carabinieri della compagnia di Sapri. Lo ha detto il sindaco Elena Anna Gerardo. “Come Sindaco ho ritenuto opportuno e necessario donare 100 mascherine alla compagnia stazione carabinieri di Sapri che ho consegnato nelle mani del Maresciallo Giuseppe Lo Sciuto al quale faccio i miei complimenti per l’abnegazione e la tenacia che lui e tutta la compagnia di Sapri sta dimostrando in queste circostanze – ha spiegato – La loro presenza sui nostri territori ci fa sentire più sicuri e a loro va il nostro ringraziamento”.

Ma le mascherine non sono andate soltanto a carabinieri e precedentemente ai cittadini. L’Ente, infatti, ha provveduto alla distribuzione anche all’estero dove risiedono comunità di alfanesi: Zermatt, Tasch, Stalden, Zurigo, Berna, nel Canton Soletta, a Schaffhausen (in arrivo), in Canton Vaud, a Domodossola e in Trentino Alto Adige.

“Mi rendo conto che questa non sarà una Pasqua semplice da trascorrere, ma cerchiamo con gli interventi comunali finora adottati, di trasmettere serenità alle famiglie di Alfano”, ha concluso il primo cittadino.