Agropoli: controlli su auto e seconde case

AGROPOLI. Continuano i controlli sul territorio comunale. L’obiettivo è limitare l’accesso in una città che fino alla mezzanotte di lunedì sarà blindata. Chiaro l’obiettivo: non permettere a nessuno di entrare ed uscire da Agropoli se non per comprovate esigenze contemplate anche delle ordinanze locali e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tutto il Cilento si è scelto di utilizzare il pugno duro: la tentazione per i proprietari di seconde case di raggiungere il territorio è notevole.

Del resto diverse persone sono state già fermate e allontanate o sanzionate. Nel caso di Agropoli in azione ci sono i Carabinieri della locale compagnia, gli uomini della Guardia di Finanza, i Vigili Urbani e la Polizia Stradale. Quest’ultima ha intensificato l’attività di monitoraggio del territorio di Agropoli dalla giornata di venerdì, in particolare sorvegliando lo svincolo Agropoli Nord.

Ai vigili urbani, invece, il compito non solo di organizzare posti di blocco ma anche di fare controlli nelle seconde case. Da 48 ore si provvede al monitoraggio delle abitazioni: si individua chi è all’interno, si prendono i numeri delle targhe della auto parcheggiate nelle vicinanze. Un modo per verificare che non vi siano furbetti giunti sul territorio nonostante i controlli. Ieri soltanto una sanzione è stata comminata dai caschi bianchi.

Da giorni i cittadini stanno segnalando la presenza di persone provenienti dal napoletano e dall’area nord della Provincia. Qualcuno riesce a sfuggire ai controlli poiché pur non abitando ad Agropoli ha comunque qui la propria residenza.