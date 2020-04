Polla: ad aprile 11 parti in 10 giorni

In un periodo in cui la parola “picco” riferita alla pandemia fa solo paura c’è però un picco che fa ben sperare per il futuro ed è quello delle nascite nell’ospedale di Polla. All’ospedale “Luigi Curto” sono venuti alla luce ben 11 bambini in dieci giorni.

“Da quando è scoppiata l’emergenza Covid – spiega il dottore Francesco De Laurentiis, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia del “Curto” – abbiamo avuto un incremento dei parti nel nostro ospedale che ha alzato decisamente quella che è la media del periodo e che sicuramente ci porterà ad un incremento delle nascite a fine anno rispetto a quelle del 2019″.

“Da inizio aprile sono stati 11 i parti – ha concluso il dottore De Laurentiis – con una media d 1,1 parti al giorno e nella sola giornata di giovedì sono stati 4 i bambini venuti alla luce”.