Castellabate, buoni spesa: minoranza chiede chiarimenti

Una lettera al sindaco di Castellabate e all’assessore alle politiche sociali per chiedere chiarimenti sui buoni spesa assegnati per l’emergenza alimentare nel corso di questa pandemia da coronavirus. La richiesta arriva dal consigliere Alessandro Lo Schiavo che, a nome dei componenti della minoranza, chiede di conoscere l’elenco dei richiedenti, degli ammessi (con la somma stanziata), degli esclusi (con motivazione), il decreto di nomina della commissione esaminatrice, la procedura adottata e l’elenco degli esercizi commerciali che hanno sottoscritto accordo con l’Ente.

La richiesta arriva “dopo che ci sono pervenute tante segnalazioni – spiega Lo Schiavo – tanti esclusi, tanti serviti dal banco alimentare Caritas che non hanno beneficiato di nulla”.

Ad essere contestati i criteri di assegnazione degli aiuti, basati solo su un’autocertificazione. Ciò, secondo la minoranza, ha messo in evidenza “tante anomalie”. Di qui la richiesta di chiarimenti per comprendere come si sia svolta la procedura.