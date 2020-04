Vibonati: controlli sul territorio e nelle seconde case

Anche Vibonati annuncia una task force sul territorio comunale in vista delle festività di Pasqua. “Chiunque risiedera in altro territorio o abbia la seconda casa nel nostro Comune e stia pensando di venire a trascorrere qui le vacanze pasquali, sappia che non può farlo”, avverte il sindaco Franco Brusco.

Il primo cittadino fa sapere che da questa mattina la polizia municipale è impegnata a monitorare tutte le vie di accesso per il territorio e a controllare le seconde case.

“Salvo casi di necessità nessuno potrà entrare – i trasgressori saranno immediatamente segnalati all’autorità giudiziaria”, conclude Brusco.