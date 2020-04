Viabilità provinciale: aggiudicati lavori per 1 milione

La Provincia di Salerno, attraverso il Settore Viabilità e Trasporti, ha

aggiudicato importanti lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 1 milione di euro. Il primo intervento riguarda la strada Aversana ed è denominato: “SP417 – Aversana – lavori di manutenzione straordinaria – lotto n.1”. Il secondo riguarda la strada Litoranea ed è denominato “SP175 – Litoranea – lavori di manutenzione straordinaria – lotto n.1″. Infine il terzo intervento riguarda la Salerno-Vietri-Cava ed è denominato “Lavori di messa in sicurezza – SS18 – Salerno – Vietri – Cava de’ Tirreni”.

“Parliamo di lavori fondamentali – dichiara il Presidente Michele Strianese – di manutenzione straordinaria su arterie principali di collegamento da e per la città di Salerno, cioè la SP 417 Aversana, la SP 175 Litoranea, e la SS 18 Salerno – Vietri – Cava de’ Tirreni.

Il primo intervento sulla SP 417 – Aversana, riguarda la manutenzione straordinaria delle intersezioni a rotatoria maggiormente ammalorate e pericolose mediante rifacimento del manto di usura e della segnaletica orizzontale, il potenziamento della segnaletica stradale verticale, l’inserimento di nuova segnaletica luminosa ed il tracciamento di bande di rallentamento per segnalare ulteriormente l’avvicinarsi all’intersezione. Si prevede la fresatura e ripristino di circa un chilometro di tappetino, la sostituzione delle barriere stradali danneggiate e delle cordolature danneggiate. Sarà inoltre operata la sostituzione dei giunti in elastomero armato in corrispondenza del ponte sul fiume Picentino. Il tutto per un quadro economico complessivo di € 350,000,00.

In merito al secondo intervento sulla SP 175 – Litoranea, è stata data priorità alle intersezioni a raso in corrispondenza di via Spineta (SP135) e di via Lido Lago (SP312). Per questi due incroci si procederà ad una completa manutenzione con il ripristino del manto di usura e della segnaletica orizzontale, l’implementazione della segnaletica verticale, il rifacimento con pavimentazione delle isole spartitraffico, nonché con la sostituzione delle barriere stradali danneggiate. Inoltre, è prevista la sostituzione delle barriere stradali al km 7+000 circa, nel tratto a ridosso tra i territori comunali di Pontecagnano Faiano e Battipaglia, con rifacimento del manto di usura ed il sostanziale potenziamento della segnaletica anche luminosa, al fine di segnalare la serie di curve pericolose, teatro di numerosi incidenti. Il tutto per un quadro economico complessivo di € 350,000,00.

Infine il terzo intervento di messa in sicurezza della SS 18 Salerno – Vietri – Cava de’ Tirreni, è finalizzato principalmente alla rifunzionalizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel tratto compreso tra Salerno e Vietri sul Mare, ovvero dal km 50+500 circa al km 51+100 circa. In particolare è prevista la posa in opera di un sistema di caditoie e di una tubazione interrata sotto il marciapiede lato monte che consenta di convogliare le acque di piattaforma e di riversarle verso i recapiti esistenti. È previsto anche il rifacimento del tratto di muro di sottoscarpa in cemento armato crollato in prossimità dello svincolo autostradale di Vietri ed il rifacimento di vari tratti del manto bituminoso ammalorato. Il tutto per un quadro economico complessivo di € 300,000,00.

La Provincia c’è e continua l’attività a sostegno del territorio, per le nostre comunità, per garantire a ogni cittadino, quando saremo usciti dall’emergenza che stiamo vivendo, una mobilità sicura per tutti.”