Sassano: emanata ordinanza del Sindaco che dispone l’uso obbligatorio di mascherine

È stata emanata l’ordinanza N. 9 dell’8 aprile 2020 dal Sindaco del Comune di Sassano, Tommaso Pellegrino, nella quale si fa obbligo a tutti coloro che, nelle uscite consentite, si recano fuori dalla propria abitazione di indossare la mascherina. L’uso della mascherina è obbligatorio all’interno delle Attività Commerciali, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie e di tutte le Attività aperte al pubblico, sia da parte del personale che dei clienti.

Tale ordinanza si pone l’obiettivo di preservare la salute di ogni singolo Cittadino. Infatti, sono numerosi i riscontri scientifici che dimostrano una riduzione della probabilità di contagio grazie all’utilizzo della mascherina.

Nei giorni scorsi Il Sindaco Pellegrino, anche in qualità di Medico, ha fatto numerosi appelli ai Cittadini, invitandoli ad utilizzare la mascherina come presidio di difesa per se stessi e per gli altri.