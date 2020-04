Dal Pascale gli auguri per la comunità del Cilento

Il Pascale di Napoli non dimentica il Cilento. Dopo il messaggio inviato qualche settimana fa per ringraziare della solidarietà e della vicinanza, i professori Ascierto, Bianchi e Botti hanno fatto pervenire a tutti i cittadini del comune di Sessa Cilento (di cui Botti è originario) pensieri augurali per l’approssimarsi della Pasqua. Il messaggio è stato inviato ad Antonio Migliorino che ha provveduto a condividerlo con l’intera comunità sessese, sempre più orgogliosa del conterraneo diventato Direttore Scientifico dell’Istituto Pascale di Napoli.

Agli auguri si è aggiunto l’invito a continuare a proteggere sè stessi e il prossimo. I tre luminari, inoltre, hanno rassicurato: “Continueremo ad essere vicini a tutti coloro che sono bisognevoli del nostro supporto.

“Un pensiero graditissimo dalla comunità di Sessa Cilento che aspetta soltanto di poter finalmente organizzare la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria come annunciato già nelle scorse settimane.