Covid-19: guarita pediatra di Pollica, Ascea e Casal Velino

POLLICA. Il sindaco Stefano Pisani ha aperto la giornata con una buona notizia: la pediatra di libera scelta in servizio a Pollica, Ascea e Casal Velino è guarita. La donna era risultata positiva al tampone lo scorso 14 marzo. Proprio in virtù della sua attività di pediatra, costantemente a contatto con bambini e famiglie, il suo contagio aveva destato non poca preoccupazione. Per fortuna soltanto una persona di Vallo della Lucania, entrata a contatto con lei, è risultata positiva.

Pediatra guarita: originaria di Pisciotta ma residente a Napoli

La dottoressa, residente a Napoli ma originaria di Pisciotta, già due settimane prima che risultasse il contagio aveva deciso di interrompere il servizio nel Cilento per problemi di salute e al suo posto era giunto un sostituto.

La dottoressa è probabilmente stata contagiata dal marito, anch’egli era risultato positivo al tampone. Le autorità comunali e sanitarie si erano subito messe al lavoro per monitorare la situazione.