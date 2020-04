Lentiscosa: il club del presidente Fimiani al fianco delle persone in difficoltà

CAMEROTA (SA). Sono tante, in questo momento davvero delicato, le iniziative a scopo benefico, dirette ad aiutare enti sanitari o persone in difficoltà. Tante sono, infatti, le proposte generose di assistenza legate alla crisi sanitaria che stiamo, purtroppo, vivendo. Anche il mondo dello sport, tramite web o Tv, è sceso in campo per contribuire con raccolte fondi o donazioni di generi di prima necessità. Club ed atleti, professionisti e non, insieme a svariati gruppi di tifosi si sono resi protagonisti di azioni lodevoli. Tra queste rientra sicuramente il Lentiscosa.

La bella iniziativa appoggiata dalla società del Lentiscosa

E' grande il cuore della Comunità di Lentiscosa ❤❤❤In appena un giorno di raccolta solidale abbiamo realizzato 10… Publiée par ASD Centro Sportivo Lentiscosa sur Mardi 31 mars 2020



La società di Camerota, iscritta nel torneo di Seconda Categoria, ha cercato, infatti, in maniera concreta di dare il suo piccolo aiuto alla propria comunità. Nell’ultima settimana, il club del presidente Tino Fimiani, ha appoggiato, partecipando, le diverse iniziative che tendevano la mano alle persone maggiormente bisognose.

Bene anzi benissimo LENTISCOSA 💚💚💚Continua così 🙏🇮🇹🌈 Publiée par ASD Centro Sportivo Lentiscosa sur Lundi 30 mars 2020

Il sodalizio cilentano, ai vertici del gruppo L di Seconda Categoria, si è distinta cosi anche fuori dal campo. La formazione di Lentiscosa ha postato, tramite il suo profilo ufficiale Facebook, il gradimento e la risposta che si è avuta con il passare dei giorni. La bella iniziativa, intrapresa, ha distribuito, cosi gratuitamente, generi di prima necessità all’interno della piccola comunità di Camerota.

Stamattina abbiamo attivato una colletta alimentare presso gli alimentari del nostro paese.Ringraziamo Rachele e Giusy… Publiée par ASD Centro Sportivo Lentiscosa sur Lundi 30 mars 2020