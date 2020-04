La Bcc di Aquara a sostegno dell’ospedale di Roccadaspide

La Bcc di Aquara sostiene una nuova campagna di raccolta fondi a favore dell’ospedale di Roccadaspide per fronteggiare l’emergenza Covid-19: ad ideare questa iniziativa Raffaele Polichetti che, supportato dalla locale Associazione LiberaMente Donne, ha dato il via al progetto per l’acquisto di materiali e dispositivi medici da destinare al nosocomio rocchese. Saranno dunque acquisti finalizzati e funzionali principalmente al piano d’emergenza atto a fronteggiare e contenere l’epidemia da Coronavirus.

L’A.P.S. LiberaMente Donne, presieduta da Elisa Coviello, ha così aperto un conto corrente presso la Filiale di Roccadaspide dedicato alle donazioni: la somma sarà totalmente devoluta per l’acquisto di apparecchiature mediche e materiale sanitario per dare maggiore sicurezza agli operatori che ogni giorno sono in prima linea per fronteggiare l’eventuale rischio di contagio. Le donazioni sono possibili solo tramite bonifico bancario sul conto aperto presso la Bcc di Aquara, già impegnata a sostenere diverse iniziative sul territorio per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Dona anche tu: aiutaci con il tuo contributo ad affrontare tempestivamente questa emergenza effettuando un bonifico su conto bancario intestato a:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“LIBERAMENTE DONNE”

c/o BCC Aquara

IT 54 I 08342 76380 003010034372

BIC: CCRTIT2TAQU