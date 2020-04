Coronavirus: Camerota, servizio di consulenza medica gratuito via Whatsapp

L’associazione ‘Avrò cura di te’, per essere vicina alle persone più bisognose del nostro Comune, in questo periodo di isolamento, offre una consulenza gratuita di medici specialisti via Whatsapp o sms.

Le richieste devono essere inviate alla Dott.ssa Tiziana Bardaro (segretaria dell’associazione) che farà da filtro fra i medici e il paziente. Tanti esperti hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa coordinata dal dottore Giovanni Ruocco.

Per maggiori informazioni contattare esclusivamente attraverso Whatsapp o via sms la dottoressa Bardaro al 339.3295417.

E’ importante allegare la seguente dicitura in calce al messaggio: ‘Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la vigente normativa sulla privacy’.

Hanno aderito medici specialiste nelle seguenti branche:

Allergologia

Endocrinologia

Cardiologia

Ematologia

Pediatria

Oculistica

Vietologia

Flebologia

Fisiatria

Neurochirurgia

Diabetologia

Ginecologia

Odontoiatria

Medicina Estetica

Oncologia

Otorinolaringoiatria