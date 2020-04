Capaccio Paestum, tutti negativi i tamponi

“Sono tutti negativi i nove tamponi effettuati su persone di Capaccio Paestum rientranti nella catena dei contatti del nostro concittadino risultato positivo al Coronavirus giorni fa e che si trova al momento a Roma.

Ringrazio la ASL per avermi comunicato tempestivamente gli esiti”. A renderlo noto il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri.

I tamponi sono stati eseguiti su persone entrate in contatto con il medico di 28 anni risultato positivo nei giorni scorsi. La notizia aveva destato non poca preoccupazione, proprio in virtù della professione svolta dal giovane.

Tamponi erano stati eseguiti anche in altre località del Cilento, come Pisciotta. Anche in questo caso l’esito è stato negativo.