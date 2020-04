Camerota: negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta

Il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta ha ordinato la chiusura dei negozi di generi alimentari e non nelle giornate del 12 e 13 aprile causa sanificazione, delle aree e degli ambienti medesimi, ad esclusione delle attività che hanno il turno di apertura obbligatorio come previsto per legge. Il provvedimento segue quello di altri comuni.

Felitto, Torchiara, Castellabate e Agropoli sono soltanto gli ultimi che hanno disposto la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di farmacie e parafarmacie.