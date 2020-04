VIDEO | Agropoli: Coppola blinda la città

AGROPOLI. “Ho appena firmato delle ordinanze molto importanti che saranno da guida in questa settimana di Pasqua e chiedo l’aiuto di tutti i cittadini per affrontarla nel modo migliore”. Da venerdì in un piano complessivo, d’accordo con la Prefettura, si provvederà alla chiusura definitiva di tutti gli accessi alla città con presidi delle forze dell’ordine. Non sarà quindi possibile accedere o uscire da Agropoli.

Il secondo provvedimento del sindaco Coppola prevede che in ogni locale commerciale si proceda alla sanificazione dei locali al momento della chiusura dell’attività. Inoltre dovranno installate delle barriere tra i clienti e il personale. Nel fine settimana pasquale, comunque, tutti i negozi ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie resteranno chiusi.

Infine “quarantena senza scuse”, ha detto il sindaco di Agropoli. “Le forze dell’ordine, qualora troveranno dei cittadini per strada, provvederanno a metterli in quarantena per quattordici giorni”.

