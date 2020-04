Sapri: esclusi contagi in ospedale

Tamponi negativi per i sanitari dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri entrati in contatto con una delle persone risultate positive a Vibonati. Oggi è arrivato l’esito del tampone. Per il personale del presidio del Golfo di Policastro è stato escluso ogni contagio. L’esame è stato eseguito su tre persone.

Si attendono ora ulteriori tamponi: i sanitari dell’ospedale dell’Immacolata, infatti, sono entrati in contatto anche con dei cittadini di Agropoli risultati positivi. In questo caso hanno già dato esito negativi i test veloci, si attende l’esito del tampone esaminato in laboratorio.