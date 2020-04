Rinviato il Meeting del Mare

“Abbiamo atteso fino ad oggi perché abbiamo sperato fino all’ultimo in una soluzione rapida di questo grande problema… invece non sarà così. La prossima edizione del Meeting del Mare è spostata in avanti. Era tutto pronto e lo mettiamo solo in freezer!”. Questo l’annuncio apparso sulla pagina Facebook dell’evento, divenuto ormai un appuntamento fisso della primavera e dell’estate nel Cilento.

Per ora sembra che il Meeting del Mare sia solo rinviato. A quando? “Questo, di certo, oggi non si può dire. Sarebbe un bluff. Una cosa però ve la diciamo e dal profondo del cuore: sarà il prima possibile. Proprio in questo momento non vi faremo mancare l’immensa gioia di ritrovarci a mare stretti in un unico abbraccio”.

“Per ora continuate a proteggervi, a rispettare le regole e la fatica impagabile di chi lotta nelle avanguardie. Abbiamo cura dell’oggi per garantirci il domani. A prestissimo”, fanno sapere gli organizzatori.