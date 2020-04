Padula, esclusi nuovi casi di coronavirus

Sospiro di sollievo per la comunità di Padula. E’ risultato negativo, infatti, il tampone eseguito su una anziana ospite dalla casa di cura San Pio. A destare preoccupazione due episodi avvenuti nella giornata di ieri: prima il ricovero all’ospedale di Potenza di un uomo con i sintomi del coronavirus che ha un familiare che opera presso la casa di cura; poi quello di una degente ospite della residenza per anziani all’ospedale di Polla, anch’essa con sintomi sospetti.

Il tampone su quest’ultima, però, è risultato negativo. Il timore era che ci fosse un nuovo focolaio di coronavirus, come già accaduto a Sala Consilina (leggi qui).

Per questo il sindaco di Padula, Paolo Imparato, aveva disposto la quarantena per tutte le persone legate all’istituto, degenti e operatori, in attesa dell’esito dei tamponi.