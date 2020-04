Cuccaro Vetere: punta al titolo di “Città che legge”

Anche il Comune di Cuccaro Vetere intende aderire al bando “Città che legge 2020-2021” pubblicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Centro per il libro e la lettura.La qualifica di “Città che legge” prevede l’impegno dell’Ente cilentano a redigere e sottoscrivere il “Patto per la lettura” uno strumento delle politiche di promozione del libro e della lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, alle associazioni culturali e ai soggetti privati, che con il coordinamento della biblioteca comunale, riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale.

Lo scopo è di favorire l’aggregazione, la socializzazione e la conoscenza.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Aldo Luongo, si impegna a sottoscrive ufficialmente il “Patto per la lettura” con tutti coloro che avranno presentato la proposta di adesione entro il 30 Maggio 2020.

Nei giorni scorsi altri Comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno deciso di partecipare al bando “Città che legge”.