Covid Hospital ad Agropoli: “Altri tre giorni per la riapertura”

AGROPOLI. «Serviranno altri tre giorni per la riapertura dell’ospedale di Agropoli». Lo ha detto il sindaco Adamo Coppola. Gli interventi per riattivare la struttura sanitaria come un Covid Hospital, si stanno protraendo più del dovuto. Quando i lavori sembrano completati, infatti, l’assenza di personale ha costretto le autorità sanitarie a rivedere il progetto e ad effettuare ulteriori interventi che rendano necessario un numero minore di medici e infermieri in servizio.

Nuovi lavori per il Covid Hospital

«Così com’erano strutturati i reparti del Covid Hospital – ha spiegato il sindaco Coppola – il personale a disposizione non sarebbe stato sufficiente e vista l’impossibilità di assumere nuovi dipendenti in tempi brevi, si è deciso di effettuare nuovi lavori, sfondando delle pareti e unendo due reparti». «Si tratta di una operazione banale di per sé – ha aggiunto . ma considerato che si tratta di un’ospedale c’è necessità di altri tre giorni di lavorazione poiché una volta completate le opere sarà necessario procedere anche a nuovi interventi di sanificazione».

I posti disponibili

Così facendo saranno creati 20 posti di rianimazione e terapia intensiva 6 posti di terapia subintensiva che saranno sotto un unico controllo. Ulteriori 24 posti del Covid Hospital, invece, serviranno per l’accoglienza dei pazienti che non necessitano di particolari terapie. Agropoli presto sarà pronta ad accogliere i pazienti affetti da coronavirus.