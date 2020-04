Coronavirus: 5 nuovi contagi in Cilento e Vallo di Diano. Il bollettino

Un nuovo caso nel Vallo di Diano, quattro contagi nel Cilento, tutti ad Agropoli. E’ questo il bilancio dell’emergenza coronavirus dopo la giornata di ieri, con un incremento di cinque nuovi positivi al coronavirus nel comprensorio e un numero notevole di tamponi da effettuare poiché, in particolare nel caso di Agropoli, i contatti con i contagiati sono stati in numero notevole e coinvolgono anche le strutture sanitarie.

Coronavirus: contagi ad Agropoli

Ad essere contagiate 3 persone dello stesso nucleo familiare della 49enne risultata positiva al coronavirus la scorsa settimana, ovvero marito, un figlio e il suocero. Quest’ultimo è stato trasferito ieri presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove è attualmente ricoverato. Il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, insieme all’ufficio di prevenzione dell’Asl, ha disposto ben 56 tamponi su persone entrate in contatto con i soggetti risultati positivi in quanto due di loro si erano recati anche in strutture sanitarie del territorio. Già effettuati test rapidi all’ospedale di Sapri , tutti per fortuna hanno dato esito negativo, così come all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. In questo caso c’è anche una infermiera (sempre di Agropoli) che ieri è risultata positiva al coronavirus e già in isolamento. La catena dei contatti ricostruita porterà ad effettuare 17 tamponi.

Per quanto concerne il comprensorio del Vallo di Diano, ieri l’unico tampone che ha fatto registrare una positività è a Padula. La persona risultata contagiata era già in isolamento.