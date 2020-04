Controlli sulla Cilentana: centinaia di veicoli fermati

CASTELNUOVO CILENTO. Controlli della Polizia Stradale di Vallo della Lucania sulla Cilentana. Gli agenti si sono posizionati nei pressi dello svincolo di Vallo Scalo. Coadiuvati dagli operai dell’Anas che hanno provveduto a posizionare apposite barriere, gli agenti della Polstrada hanno potuto fare verifiche su tutti i mezzi in arrivo da nord e da sud.

I conducenti delle vetture in transito che non avevano valide motivazioni per spostarsi dalla propria residenza sono stati rimandati indietro o sanzionati. I controlli della stradale hanno permesso di monitorare il flusso di viaggiatori; oltre 500 i veicoli controllati nel corso della mattinata.

I controlli sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni: sono stati intensificati in considerazione dell’approssimarsi delle festività pasquali quando molte persone potrebbero pensare di spostarsi per raggiungere in particolare le località marittime dove in tanti hanno seconde case.