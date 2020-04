Capaccio Paestum, la pandemia non ferma la giunta Alfieri

CAPACCIO PAESTUM. Tempo di coronavirus, molte amministrazioni comunali restano ferme e si limitano a fronteggiare l’emergenza e a gestire l’ordinaria amministrazione. Non è così a Capaccio Paestum dove l’attività dell’amministrazione comunale prosegue con la medesima intensità di tutti gli altri periodi dell’anno. Per la giunta guidata dal sindaco Franco Alfieri sembra che la pandemia non esista e così si continuano a programmare opere e progetti, anche a breve scadenza, vedi l’intervento di pulizia delle spiagge.

Ma non finisce qui. Nell’ultima seduta, infatti, l’esecutivo ha approvato una serie di opere per varie il territorio. Si pensa, ad esempio alla sistemazione della viabilità e alla messa in sicurezza di Cafasso. Considerato lo stato di dissesto dovuto al traffico, anche di mezzi pesanti, l’Ente ha dato mandato agli uffici di avviare l’iter per interventi di riqualificazione. Ammonta invece a 95mila euro il prezzo previsto per realizzare un parcheggio pubblico in via Stazione, a Capaccio Scalo. L’Ente ha approvato lo studio di fattibilità dando mandato al responsabile dell’area lavori pubblici di redigere il progetto. I proprietari dell’area hanno manifestato la disponibilità alla cessione bonaria del terreno.

Si pensa anche alla sicurezza e infatti l’amministrazione Alfieri ha provveduto all’approvazione del progetto definitivo relativo al sistema di videosorveglianza. Si tratta di un’opera che prevede tre moduli di intervento: rete di videosorveglianza costiera, videosorveglianza su SS166 e videosorveglianza nei centri storici. La prima parte dei lavori ha un costo di 490mila euro. L’ente sta programmando anche interventi per il waterfront accedendo a fondi del Governo e ad opere manutentive di alcune aree del territorio.

Infine la giunta comunale ha confermato quanto promesso nei mesi scorsi: l’area antistante la chiesa di Santa Maria Goretti in località Gromola assumerà il nome della Santa.