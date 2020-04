Sassano, attiva la fibra ottica

“Con grande piacere comunico che da oggi è attiva sul Territorio di Sassano la connessione veloce ad internet con la fibra ottica. La rete al momento è attiva nell’80% del nostro Territorio e tra 10-15 giorni sarà disponibile nel restante 20%”. Lo ha annunciato il sindaco del centro valdianese, Tommaso Pellegrino.

“Tante sono state le persone che nei giorni scorsi mi avevano rappresentato problemi per la connessione, in particolare tanti studenti universitari che non riuscivano a seguire i corsi delle proprie Facoltà – ha aggiunto – Siamo stati tra i primi Comuni ad avviare i lavori per la realizzazione della fibra e oggi grazie ad una sinergia istituzionale e grazie all’impegno e alla disponibilità dei nostri interlocutori, sono stati ultimati i lavori e completati i vari iter burocratici. Per l’attivazione è possibile contattare le compagnie con le quali si ha il contratto telefonico”.

“Consentitemi di esprimere la mia grande soddisfazione, in quanto la fibra a Sassano era uno degli impegni assunti dalla mia Amministrazione e oggi siamo particolarmente soddisfatti, in quanto anche i Cittadini di Sassano potranno sentirsi un po’ più “europei”, conclude Pellegrino.