Morigerati: un progetto per la Sp210

MORIGERATI. Un progetto per la Sp210. L’amministrazione comunale di Morigerati intende intervenire con opere di sistemazione e messa in sicurezza. A tal proposito l’esecutivo guidato da Vincenzina Prota ha approvato il progetto esecutivo dei lavori che prevede la sistemazione e la messa in sicurezza di un tratto dell’arteria che necessita di lavori.

La Sp210 è una strada di grande importanza perché dalla Bussentino raggiunge Sicilì e poi permette di raggiungere Morigerati, proseguendo poi per Vibonati e da qui alla fascia costiera.

L’approvazione del progetto è necessario ai fini della candidatura delle opere a finanziamento. L’amministrazione comunale di Morigerati, infatti, intende sfruttare i fondi regionali dedicati proprio alle opere che interessano la viabilità locale.