Emergenza coronavirus: Montecorice chiude i varchi di accesso al paese

Emergenza coronavirus, il Comune di Montecorice chiude i varchi d’accesso secondari al paese. Un provvedimento “a tutela della salute pubblica, nonché a salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico per evitare il più possibile il verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone”, fanno sapere da palazzo di città.

Emergenza coronavirus: varchi chiusi a scopo precauzionale

Ciò in considerazione delle imminenti festività pasquali e del ponte del 25 aprile e primo maggio, quando diverse persone, nonostante le prescrizioni vigenti, potrebbero pensare di spostarsi per un pic nic in campagna o per raggiungere il mare o le seconde case.

Montecorice chiude i varchi: la mappa

Ad essere chiuse la strada Giungatelle – Perdifumo, con la possibilità di transito per i soli tir diretti alle aziende e la Sp94, nel tratto che collega Montecorice con Perdifumo. L’ordinanza è valida fino al 31 luglio prossimo. A vigilare ci saranno presentanti del Comune e della Polizia locale.