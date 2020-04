Coronavirus a Vibonati, Brusco: bene indagine della Procura

“Ritengo che la decisione del Sindaco di Sapri di sottoporre all’attenzione della Procura di Lagonegro tutta la vicenda relativa alla positività di due persone dello stesso nucleo familiare, residente in questo comune, è condivisibile perché permetterà di fare piena luce su tutti i passaggi che possono aver generato dei legittimi dubbi”. A dirlo il sindaco di Vibonati, Franco Brusco.

“E’ necessario – continua Brusco- che le indagini siano rapide ed esaurienti nell’interesse della serenità dell’intera comunità”.

“Continuiamo- conclude- a lavorare nell’interesse della nostra gente per la mappatura dei contatti intrattenuti nell’ambito del nostro comune e stiamo, in queste ore, contattando diverse aziende nazionali per l’acquisto dei Test Sierologici da utilizzare nei prossimi giorni”.