Castellabate: proposta eliminazione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico

“L’emergenza perdura, ma nonostante tutto cio’, dobbiamo pensare al dopo, a come ripartire”. A dirlo Caterina Di Biasi, consigliere comunale di minoranza del Comune di Castellabate.

“E’ importante non farci trovare impreparati e soprattutto essere pronti con proposte ed idee che possano rilanciare il territorio – spiega –

Con l’arrivo dell’estate, se riusciremo a ricominciare la nostra vita normale, avremo voglia di incontrarci e vivere all’aperto. Vogliamo favorire, quindi, quelle attività commerciali che si svolgono all’aperto, proponendo di eliminare la tassa per l’occupazione del suolo pubblico di tutto il 2020, per dare un sostegno concreto a quelle attività che pensano di aiutarci a rinascere utilizzando le nostre strade e piazze”.

Secondo il consigliere Di Biasi, questa “E’ una riflessione di cui l’Amministrazione Comunale deve tener conto”.