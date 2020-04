Castellabate: chiuse altre due strade di accesso al comune

Castellabate chiude altre strade di accesso al Comune. Si tratta della bretella che collega la SR 267 con la SP 15 in località San Pietro e di via Cerza di Ferro in località Cenito a San Marco.

Restano chiuse, come precedentemente comunicato dal Comune:

la strada Annunziata – Santa Croce a confine con il comune di Montecorice;

la via Cerrine nella frazione San Pietro;

la via Alferio Russo nella frazione Ogliastro Marina.

“Le disposizioni sono utili al pattugliamento delle zone di accesso del Comune, in linea con i controlli predisposti per lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19”, fanno sapere da palazzo di città.