Un’altra guarigione ad Agropoli, tamponi negativi a Trentinara e Pisciotta

Sale a tre il numero dei guariti ad Agropoli. Si tratta dei primi tre contagiati. La professoressa (paziente 1), una 34enne entrata in contatto con lei e il compagno di quest’ultima. Al momento in città si sei positivi, 2 deceduti e 3 guariti. Si attende l’esito di 9 tamponi.

Agropoli è la città con il maggior numero di persone affette da coronavirus nel comprensorio cilentano.

Oggi sono stati eseguiti test anche in altre località su persone entrate in contatto con soggetti risultati negativi: escluso il contagio per una giovane di Tretninara e per una persona di Pisciotta, quest’ultima entrata in contatto con il medico di Capaccio Paestum positivo al virus.

Oggi due nuovi casi positivi nel Cilento: a Vibonati e Casal Velino. Nel Vallo di Diano 4 casi a Caggiano.