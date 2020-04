Santa Marina: si esce solo con guanti e mascherina

In seguito al primo caso di Covid-19 accertato a Vibonati, il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha deciso di emanare nuove ordinanze per la sicurezza della salute pubblica dei cittadini del comune di Santa Marina. La prima dispone che restino aperti gli uffici comunali anche durante i giorni festivi. La seconda prevede l’oobbligo dell’uso della mascherina e dei guanti a tutti i cittadini che per i soli motivi consentiti dalla legge sono tenuti ad uscire dalla propria abitazione, al personale delle attività commerciali, a tutti i dipendenti degli uffici pubblici, alle forze dell’ordine ed al personale sanitario.

Un ulteriore provvedimento del primo cittadino vienta, senza l’assenso del Comune, di dare alloggio presso le strutture ricettive a persone residenti o meno che non rientrano nella seguente casistica: cittadini in isolamento fiduciario, cittadini conviventi con persone in isolamento fiduciario e nei casi di necessità valutati ed assentiti dal Comune.

E ancora: è vietato al personale sanitario che rientra dai turni di lavoro presso strutture sanitarie e a tutti i familiari conviventi, di uscire dalla propria abitazione per motivi diversi da quelli lavorativi.